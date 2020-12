DOVERI, Con lui ultima vittoria in casa col Genoa

Sarà Daniele Doveri a dirigere il delicato monday-night della decima giornata. Il fischietto di Volterra, uno dei più esperti della rosa a disposizione dell'AIA, ha arbitrato i viola per la prima volta nell'aprile 2011 (vittoria per 2-1 sul campo del Cagliari grazie ad una doppietta di Cerci). L’ultimo precedente risale allo scorso febbraio quando, nei quarti di finale di Coppa Italia, i viola persero a San Siro contro l’Inter e abbandonarono la competizione. In mezzo altre 20 direzioni tra campionato e coppa, con un bilancio positivo per i viola: nel complesso quando Fiorentina e Doveri si sono incrociati per i gigliati sono arrivate 13 vittorie, un pareggio e otto sconfitte.

Bilancio che migliora se si considerano le partite dirette in casa: Doveri ha arbitrato 12 gare al Franchi con 10 vittorie dei padroni di casa, un pari e solamente una sconfitta (1-2 della Sampdoria nel 2017, gara decisa dalle Caprari e Quagliarella). In quel precedente per i viola andò a segno Milan Badelj, centrocampista adesso in forza al Genoa. Il croato è stato protagonista anche dell'unico Fiorentina-Genoa diretto da Doveri, che coincide anche con l'ultima vittoria casalinga dei toscani sul grifone: nel settembre 2015 la squadra allora allenata da Paulo Sousa si impose sul grifone grazie ad un colpo di testa di Babacar, Badelj fu espulso per doppia ammonizione nella ripresa.

Di Doveri si ricorda anche la difficile direzione di un Napoli-Fiorentina (quarti di finale della Coppa Italia 2017), gara dal finale incandescente in cui l'arbitro espulse un giocatore per parte, Maxi Oliveira per i viola e Hysaj per i padroni di casa; quella sfida fu decisa da un altro possibile protagonista di lunedì sera, Josè Maria Callejon.