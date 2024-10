DOVBYK, Non tocco tanti palloni ma segno. Batistuta...

FirenzeViola.it

L'attaccante della Roma Artem Dovbyk, domani sera di scena al Franchi nella sfida dei giallorossi con la Fiorentina, si è raccontato ai canali ufficiali della Lega Serie A, eccone uno stralcio a partire dalle sue origini e dall'essere il primo ucraino della Roma: "Lo so bene, c'è sempre una pressione particolare se giochi in un club del genere ma sono preparato per questo. Il calcio però, senza la pressione, è niente. Sento il supporto della squadra e del mister, il club crede in me. Mi esalto se gioco sotto pressione, mi aiuta a credere di più in me stesso. Mi regala adrenalina".

La Roma ha avuto grandi centravanti come Dzeko, Batistuta e altri, che effetto le fa l'accostamento? "So che la Roma ha avuto grandi attaccanti come Dzeko, Lukaku, Batistuta. Ma loro erano loro, giocavano alla loro maniera, io voglio solo essere il 'nuovo Dovbyk', mostrare di cosa sono capace e fare il mio meglio qui".

Quanti gol vuole fare, considerando le difese italiane? "So che i difensori italiani sono difficili da affrontare, c'è il famoso catenaccio, non sarà facile ma sono pronto. Per me è una nuova sfida, ma credo che se lavori duramente tutto poi arriva in campo. Ecco perché devo lavorare duramente. Non mi prefisso un numero di gol da raggiungere, non mi piace fare queste cose".

Quali sono le qualità che si riconosce e cosa è il gol per lei? "Credo che sia essere in area di rigore, puntare la porta, il tiro è la cosa più importante. So attaccare molto bene, anche spalle alla porta, queste sono le mie qualità migliori. Amo segnare gol, magari non tocco tante volte il pallone, ma segnare è sempre meglio che non farlo".

Quali sono le ambizioni della Roma in questa stagione? "Prima di tutto, tutti i tifosi vogliono che la Roma giochi in Champions League il prossimo anno. Lo vogliono tutti i tifosi. Farò di tutto per raggiungere questo obiettivo".