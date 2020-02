DOSSENA, Samp-Fiore, rischio B. Commisso bravo

Giuseppe Dossena, ex gloria della Samp e della Nazionale italiana, ha parlato del momento dei viola in vista dell'appuntamento di domenica contro la squadra di Ranieri. Ecco le sue parole: "Sia la Samp che la Fiorentina rischiano tanto in zona retrocessione perché mai come quest'anno in basso la classifica è corta. Fino all'Udinese le squadre devono stare attente tutte: sarà un terno al lotto capire chi scenderà in B. Le pressioni ci sono ma bisogna avere tanto equilibrio in queste situazioni. Solo i giocatori con personalità e qualità riescono a far uscire le squadre da situazioni così. Sarà una partita delicatissima. A Firenze non riuscite mai ad essere tranquilli: Commisso sta facendo molto bene, in 15 giorni ha comprato una squadra ed ha investito tanti soldi. Magari ci fossero magnati come lui d'oltre Oceano. Badelj in panchina? Non è più fresco come anni fa nel nostro campionato, in Nazionale gli ho visto fare cose straordinarie".