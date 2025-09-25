Domani alle 14:15 la conferenza stampa di Pioli in vista di Pisa-Fiorentina

Domani alle 14:15 la conferenza stampa di Pioli in vista di Pisa-Fiorentina
Oggi alle 10:12News
di Redazione FV

Inizia l'avvicinamento alla quinta giornata di Serie A, che in casa Fiorentina significa derby in casa del Pisa. In tal senso la società viola ha comunicato orario e data della conferenza di presentazione del match:  "ACF Fiorentina comunica che domani, venerdì 26 settembre, alle ore 14:15, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di Mister Pioli in vista di Pisa – Fiorentina".