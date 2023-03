DODÒ, Voglio dimostrare di essere un grande calciatore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ai microfoni ufficiali della Fiorentina ha parlato il terzino brasiliano, Dodò. Queste le sue parole dopo la vittoria sul Lecce: "Abbiamo due settimane per preparare la partita contro l'Inter. Sono felice, così come tutta la squadra. Abbiamo giocato giovedì e siamo tornati tardi e avevamo una partita difficile contro il Lecce, ma tutta la squadra ha una grande mentalità per recuperare bene e mangiare bene".

Dopo un periodo difficile sembra essersi ritrovato...

"Sono tornato ad alto livello e sono felice. Voglio dimostrare a tutti i tifosi di essere un grande giocatore".

Sui tifosi: "Sto facendo ciò che mi piace, fisicamente sto bene e penso che tutte le partite devo fare bene. Dopo la sosta avremo una partita difficile a San Siro ma possiamo fare una grande prestazione".