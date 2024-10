DODO, Sui social con la famiglia diventa un Simpson

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prosegue il momento di grandi sorrisi per Dodo, che oltre al campo dove si è potuto riprendere un posto nello scacchiere della Fiorentina dopo il brutto infortunio della scorsa stagione, anche sui social non lesina allegria e gioia. È il caso anche dell'ultimo ritratto che il disegnatore Stefano Monda ha dedicato al terzino brasiliano e alla sua famiglia: un'immagine in versione The Simpsons, noto cartone animato, pubblicata dallo stesso Dodo. Ecco il post sul suo profilo Instagram: