DODO, Gli auguri a Kayode: "Conta sempre su di me"

"Cosa posso dire di te fratello? Continua a essere la persona incredibile che sei, in questo tuo grande compleanno, che Dio ti benedica ogni giorno di più. Sono un tuo fan fratellino, conta sempre su di me".

Con questo bel messaggio, postato sui social, Dodò festeggia il compleanno dell'amico, collega e compagno di reparto Michael Kayode, che oggi compie vent'anni. Con queste poche frasi condivise sulle proprie storie instagram, il brasiliano ribadisce il grande rapporto tra i due, testimoniato anche dalle recenti dichiarazioni di Kayode, col terzino classe 2004 che ha spesso raccontato di quanto sia stretto il legame tra loro e di come sia stato fondamentale Dodo per lui nei mesi iniziali in prima squadra.