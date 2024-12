DODO, 5° terzino più prezioso in Serie A. Kayode 10°

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il portale Transfermarkt.it ha pubblicato la classifica dei terzini più preziosi oggi in Italia. In questa speciale graduatoria sono presenti anche due giocatori della Fiorentina, Dodo e Kayode. I due esterni destri della difesa gigliata si trovano rispettivamente al quinto e al decimo posto con un valore di mercato di 22 e 18 milioni di Euro. La classifica è guidata dal laterale destro dell'Inter Dimarco con un valore di mercato 60 milioni, mentre secondo e terzo posto per i terzini di Milan e Juventus Theo Hernandez (50 milioni) e Cambiaso 40 milioni). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la Top10 completa: