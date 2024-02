DIRITTI TV, Confronto impari con la Premier nel 2022-23

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Premier League ha svelato i dati ufficiali legati alla distribuzione dei diritti tv nel 2022/23. Come riportato dal portale Calcio e Finanza, i ricavi complessivi del massimo campionato inglese sono di 3,2 miliardi di euro, di cui circa 1,7 miliardi legati ai diritti tv nazionali e 1,5 miliardi dai diritti tv internazionali. Una cifra complessiva pari a poco più del triplo rispetto a quella relativa ai ricavi distribuiti nel 2022/23 dalla Lega Serie A. In Italia l'Inter è la formazione che ha incassato la cifra più alta con 87 milioni di euro. Di seguito Milan, Napoli, Juventus e Lazio che rispettivamente si sono messe in tasca 80, 79, 78,9 e 71,7 milioni. L'ultima squadra invece per introiti televisivi è stata la Cremonese che, oltre alla base uguale per tutte le società di 25,4 milioni di Euro(derivante dalla divisione paritaria per tutte le squadre operata dalla Lega Serie A del 50% degli introiti), ha incassato solamente 3,6 milioni per un totale di 29.

Numeri completamente diversi in Premier League, dove il Manchester City guida la classifica dei guadagni dalle tv con un incasso di 206 milioni di euro. La cifra più interessante però riguarda il Southampton, formazione che guadagna meno nella massima competizione inglese, che si è messo in tasca 121 milioni, ovvero il 39% in più rispetto a quanto incassato dall’Inter.