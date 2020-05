DIRITTI TV, Ad Lega incontra e sollecita le pay tv

Mentre si discute sulla ripresa e con quali modalità degli allenamenti e Lega e Federazione avranno incontri con il Governo per un nuovo accordo in tal senso, la Lega lavora anche su un altro nodo fondamentale, quello del pagamento dell'ultima rata dei diritti televisivi, non pagata dalle pay tv, proprio con quest'ultime- come riporta Tuttosport - si incontrerà l'amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, a partire da Sky. L'ad spiegherà che senza il saldo dell'ultima rata di maggio-giugno finora non pagata, entro sei giorni partirà un decreto ingiuntivo