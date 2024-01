DIONISI, I ragazzi sono stati bravi a restare dentro la partita

FirenzeViola.it

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto nella zona mista del post match di Sassuolo-Fiorentina: "E' una partita importante per il proseguo di questa stagione dopo i brutti risultati scorsi. I ragazzi sono stati bravi, come lo sono stati nell'ultimo mese perché se non ti seri allenato la mentalità non riesci a fare partite in questo modo. La qualità del gioco migliorerà col tempo ma vincere queste partite sporche aiuta".

E' una vittoria che rappresenta una svolta?

"Cos'è la svolta del Sassuolo? Dobbiamo mantenere la categoria e dare visibilità ai giovani. Smettiamola di parlare di un Sassuolo da Europa: non è questo. Abbiamo giocatori bravi ma qualcuno deve crescere. Il risultato ci serviva per la classifica e per la consapevolezza. Abbiamo altre qualità rispetto alle squadre che sono al pari nostro in classifica, ma non sempre risci a portare la partita sul piano della qualità. Gol annullato a Thordsvedt? Situazione particolare, capisco l'interpretazione ma così rischiamo di fissare tantissimi fuorighiochi".

Ancora sulle situazioni dubbie: "I ragazzi sono stati bravi a non perdere la concentrazione e alla fine sono stati premiati perché sono rimasti dentro la partita".