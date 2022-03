DINI, Fiore-Juve, una rivalità tutta Firenze e province

L'avvocato e consulente di mercato Giulio Dini è intervenuto oggi a Radio Bianconera per parlare, tra le altre cose, della rivalità tra le tifoserie di Juventus e Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole: "Bisogna far capire ai rivali fuori regione cos'è che anima questa contrapposizione così forte ed è il campanile la chiave di lettura giusta: non ci sono motivi tecnici, perché le squadre hanno sempre avuto obiettivi diversi. E' una questione toscana e di campanile, ripeto. I Guelfi e i ghibellini sono l'emblema di ciò che nasce a Firenze e che poi diventa una guerra totale: la Toscana ha sempre vissuto di questi contrasti. Se i senesi sono tutti "gobbi", tutto deve essere ricondotto a un odio di campanile che viene coltivato nel tempo, non è un caso se il palio di Siena è un evento straordinario tanto violento quanto drammatico. Le varie province nei secoli sono state "soggiogate" da Firenze ed è per questo che adesso fuori dal capoluogo spesso il tifo della Juventus si è diffuso, come una sorta di rivincita. E' chiaro che al fiorentino non piace perdere e farsi prendere per il naso dal cittadino di provincia. La coreografia dei tifosi viola nel match contro la Juventus fa proprio riferimento a un traditore che passò dalla parte dei senersi, Bocca degli Abati".