DIKS, Sogno una svolta in viola. In Danimarca...

Kevin Diks, giocatore della Fiorentina in prestito all'Aarhus, ha parlato a Voetbal International di una possibile seconda chance in viola. Queste le sue dichiarazioni: "Devo essere realistico, non so se sarà una svolta lì. Lo sogno ancora, mi piacerebbe davvero, ma soprattutto voglio solo giocare. Giocare e divertirmi. Potrebbe essere strano dirlo, ma sento che realizzo lentamente il mio potenziale. Spero di approdare in un paese in cui conosco la concorrenza, in modo da non dovermi abituare e adeguarmi. Non voglio aspettare troppo a lungo per giocare. In Danimarca il livello è buono, faccio minuti e mi sono davvero sentito a casa qui. Se la Fiorentina pensa improvvisamente che io sia pronto per la Serie A meglio, ma dubito ci sia chiarezza. Se vogliono tenermi qui, sono pronto ad ascoltarli".