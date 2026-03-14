Diffidati e indisponibili di Cremonese-Fiorentina: occhio alle ammonizioni

Diffidati e indisponibili di Cremonese-Fiorentina: occhio alle ammonizioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:30News
di Redazione FV

Occhio al giallo in Cremonese-Fiorentina. Per i viola ma anche per i lombardi che hanno in diffida due pezzi importanti dello scacchiere di Nicola: al prossimo giallo per Luperto e per Vardy infatti scatterà la squalifica nella giornata successiva. Per quanto riguarda la Fiorentina, sono Fagioli e Pongracic i due calciatori attenzionati. Questi indisponibili, squalificati e soprattutto diffidati del match:

CREMONESE Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Baschirotto. Squalificati: Pezzella. Diffidati: Luperto, Vardy

 FIORENTINA Indisponibili: Lamptey, Lezzerini, Sabiri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fagioli, Pongracic