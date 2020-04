DIEGO DELLA VALLE, Donati 200.000€ all'isola di Capri

Con una telefonata fatta ai sindaci dei due comuni isolani, l’imprenditore Diego Della Valle ha comunicato che la sua famiglia ha deciso di destinare duecentomila euro a Capri, nella misura di centomila euro per il comune di Capri e centomila euro per quello di Anacapri. A comunicare la notizia è stato lo stesso Diego Della Valle che in questo modo vuole dimostrare la sua vicinanza all’isola che lui ama e che frequenta per lunghi periodi dell’anno. I Della Valle a Capri sono considerati di casa ed il rapporto con le due comunità è molto stretto ed intenso, quasi amicale.

La donazione sarà versata sui conti correnti dedicati che i due comuni hanno aperto per ricevere i contributi di solidarietà a seguito dell’emergenza coronavirus. E sarà impegnata per i buoni spesa e per aiutare i lavoratori stagionali che vedono messo a rischio il loro posto di lavoro poiché l’isola e le sue attività commerciali, dagli alberghi ai ristoranti e alle boutique, risultano totalmente chiuse in virtù dei decreti governativi dovuti all’emergenza coronavirus.