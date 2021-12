DIAMANTI, L'exploit di Saponara non mi stupisce

Alla vigilia di Bologna-Fiorentina Alessandro Diamanti, grande ex di entrambe le squadre, ha parlato del momento dei viola e di cosa aspettarsi dalla partita di domani. "La Fiorentina sta andando bene e da cosa posso vedere dall'esterno gran parte del merito è dell'allenatore; penso Italiano possa essere l'uomo giusto, come allenatore sta facendo vedere tanta passione e etica del lavoro, e tutti i ragazzi parlano bene lui. Poi da qui a parlare di Europa penso sia un po' azzardato, certo che quest'anno la società ha avuto una programmazione buona, diversa dagli altri anni, quindi penso che ci siano le basi per fare bene".

Da ex trequartista, chi la sta impressionando di più degli esterni della Fiorentina?

"Saponara sta facendo bene ma non mi stupisce, è un giocatore ed un uomo straordinario. Le qualità le ha sempre avute ma è un giocatore che messo nel giusto contesto fa fare il salto di qualità".

Per il mercato di gennaio si fanno i nomi di Berardi e Ikoné...

"Non mi fate fare il mercato che non sono buono (ndr:ride), posso solo dire che Berardi e anche Ikoné possono far fare il salto di qualità ad una squadra già forte".

Che ne pensa del momento del Bologna?

"Sono contento che anche il Bologna sia sù, che la partita di domani valga di più rispetto agli anni scorsi. Stanno lavorando bene e questo si vede in campo".

Un parere sulla situazione Vlahovic?

"Credo che Vlahovic si stia comportando da uomo, perché sta giocando con massima serietà. Non parlo di giocare bene, perché lui è un giocatore forte quindi i gol li farà sempre. Poi vanno rispettate le scelte che ognuno fa nella propria vita, ma quando scende in campo dà sempre il massimo e non è facile nella sua situazione, soprattutto per un ragazzo della sua età".

II ricordo più bello in maglia viola?

"Sono stato bene sia alla Florentia Viola da ragazzino che quando sono tornato da uomo. Sono stati periodi brevi ma che ricordo con piacere".