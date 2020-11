DI PALMA, Prandelli porta risultati e gioco. Drago...

Vincenzo Di Palma, storico preparatore dei portieri di molte squadre di Serie A, ha un legame speciale con Prandelli, con cui ha condiviso tante stagioni. Intervistato sul possibile ritorno del tecnico alla Fiorentina, Di Palma si è espresso così: "Sarei molto felice di un suo ritorno coi viola: Cesare merita di ripartire e la Fiorentina merita un allenatore del suo calibro. In più, il legame con la piazza è speciale: Cesare ama la Fiorentina e Firenze. Si è dimostrato un tecnico bravo a far sentire a proprio agio i ragazzi che allena, soprattutto i più giovani. Io ho avuto la fortuna di condividere con lui, oltre al periodo magico di Firenze, anche le belle esperienze di Verona e Parma. I risultati li ha sempre ottenuti e in più, ovunque è andato proposto bel calcio".

Da esperto del ruolo, Di Palma ha parlato anche del portiere viola Bartlomiej Dragowski: "Il polacco è un buon portiere, ha delle ottime qualità e riflessi innati, ha avuto qualche momento di adattamento ma adesso sta facendo bene. Forse deve migliorare sulle uscite, alle volte sbaglia l’interpretazione della giocata".

Infine, Di Palma si è espresso sul valore della rosa della Fiorentina e sul prossimo avversario dei viola, il Parma di un ex-conoscenza sua e di Prandelli, Fabio Liverani: "La Fiorentina è una buona squadra, può fare un ottimo campionato. Se arrivasse Prandelli poi potrebbe stupire. Ho visto qualche partita dei viola, ci sono tanti giocatori bravi. La gara di sabato non sarà facile: il Parma è una squadra più da trasferta, perché sfrutta la velocità degli attaccanti, a proporre gioco ha qualche difficoltà in più. Bisogna però non lasciare spazio a Gervinho nelle ripartenze.