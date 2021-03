DI PALMA, Prandelli da confermare con un progetto

Vincenzo Di Palma, ex allenatore dei portieri della Fiorentina e della Nazionale con Prandelli, ha parlato al TMW News proprio del suo ex tecnico: "Mi fa piacere ci sia stata la vittoria col Benevento, mancava solo il risultato. Le prestazioni non erano state così negative. Sono convinto che d'ora in poi le cose andranno meglio. Cesare poi è molto preparato e tatticamente è uno dei migliori in circolazione. Parole di stanchezza? Dettate dalla vittoria. Ama Firenze e la tifoseria. Futuro? E' un allenatore da progetto e se c'è un buon progetto sarebbe da confermare".

Fiorentina-Milan? "La classifica del Milan parla chiaro. Sul gol di ieri sera, Donnarumma è stato criticato ma è stato ingannato dalla bravura dell'attaccante in realtà"

Giudizio su Dragowski? "Un ottimo portiere ma secondo me è bravissimo in difesa della porta ma dovrebbe difendere meglio lo spazio dietro la linea difensiva perché il ruolo moderno richiede questo e la costruzione del basso. Nel calcio kmoderno viene utilizzato molto ma ci stiamo complicando le cose"