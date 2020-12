DI NATALE, Viola? Mi sembra in preda alla paura

Gli attaccanti, la lotta scudetto, la Fiorentina il suo futuro. Totò Di Natale parla di svariati temi a Tuttomercatoweb.com. Adesso sta partecipando al corso allenatori a Coverciano ma in una pausa trova il tempo per rispondere alle nostre domande. Si parte dall'analisi del campionato: "Per me sarà una lotta equilibrata, ci sono tante squadre che possono giocarsela tra Milan, Napoli, Roma, Inter e Juve: il campionato sarà bello fino alla fine".

Si aspettava le difficoltà della Fiorentina? "No, non mi aspettavo queste difficoltà dopo che era partita anche abbastanza bene. Ora vedo una squadra in preda alla paura: è chiaro che nel calcio i risultati contano molto e si fa fatica quando sei alle prese con una realtà di classifica difficile. Comunque Prandelli è bravo e conosce l'ambiente, c'è da lavorare pur sapendo che la squadra è buona".