Di Michele sicuro: "La Fiorentina si salverà, ma ora servono le vittorie"

vedi letture

David Di Michele, ex attaccante tra le altre di Salernitana, Udinese e Lecce, è intervenuto ai microfoni TMW Radio durante Maracanà a proposito della situazione della Fiorentina e delle possibilità di salvezza per la squadra di mister Paolo Vanoli. Ecco le sue parole: "La Fiorentina si salverà perché ha una squadra attrezzata e Firenze è una piazza importante. Ha squadra, giocatori, si è visto nelle ultime uscite qualcosa ma servono ora delle vittorie".