Milan, niente lesioni ma risentimento al flessore per Bartesaghi: il punto
(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Nessuna lesione per il terzino del Milan Davide Bartesaghi che, dopo aver chiesto il cambio al termine della partita contro la Cremonese, oggi si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento al flessore destro. Buone notizie invece per Santiago Gimenez. La visita di controllo ha dato esito positivo. Il giocatore nei prossimi giorni ultimerà il lavoro propedeutico al rientro in gruppo. Lo fa sapere il Milan. (ANSA).
