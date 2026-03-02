Masini: "Emozionato per la presenza a teatro di Paratici, magari porto Fedez al Franchi"

Marco Masini, reduce dal Festival di Sanremo dove ha cantato "Male necessario" insieme a Fedez, ha raccontato a Radio Bruno perché parlava di Fiorentina al suo compagno di viaggio sanremese e l'incontro proprio in teatro con Paratici (che era lì per questioni sentimentali): "A Fedez parlavo di Fiorentina, come ha raccontato lui, perché la cosa che gli interessa di meno è il calcio ed era dunque per me l'unico modo per distrarlo da Sanremo, visto che a volte staccare la mente aiuta a concentrarsi. Magari un giorno lo porto al Franchi. Tifare la Fiorentina è un...

"male necessario" appunto, come la canzone. La sofferenza ormai è all'ordine del giorno e spero che con Paratici ci sia un progetto tecnico serio, quello che viene sbandierato da anni a Firenze. Cosa mi ha detto il ds? Che nell'esibirmi ho una calma serafica, anche se ero davvero emozionato per la sua presenza in teatro".