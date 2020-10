DI MARZIO SR, Chiesa non è un goleador. Deve...

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Quanto può crescere Chiesa alla Juve, anche in ottica Nazionale?

"Chiesa pare abbia fatto 120-130 partite alla Fiorentina con quasi 25 gol. E' un uomo che ti può fare degli strappi importanti durante la partita ma non possiamo aspettarci tanti gol in una stagione da lui. Non è un goleador ma in un 3-5-2 può fare entrambe le fasi, quindi come rendimento ti da molto. Io mi aspetto molto di più da lui in Nazionale".