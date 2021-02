DI MARZIO, Sarri viola? Non ha i giocatori giusti

L'ex dirigente e allenatore Gianni Di Marzio ha parlato della situazione allenatore alla Fiorentina: "Prandelli è un gentlemen, ha preso la Fiorentina in difficoltà e la sta facendo giocare bene. Se poi la domanda è se Sarri è giusto per il futuro a prescindere da Prandelli, io dico che a Napoli ha lavorato bene e fa un calcio con palleggio e circolazione di palla, dalla difesa in linea alta e l'imbucata finale ma ovviamente devi avere determinati giocatori. Il calcio cambia sempre, ora giocano con le ripartenze non molto alta ma giocano così, impostando dal basso e vanno incontro ad errori. Anche Sarri dovrebbe adeguarsi alle metodologie moderne, ad esempio un suo discepolo che si aggiorna sempre è De Zerbi che mi piace, attacca, fraseggia tiene bene la linea, a tre quarti di campo. Ma non so se Sarri è giusto per la Fiorentina perché non so se ha i giocatori giusti al suo gioco. Pista Napoli? A Napoli lo rivorrebbero a braccia aperte per ricreare gli entusiasmi sopiti ma il rapporto con De Laurentiis non era idilliaco, avrebbe vinto lo scudetto se gli avesse comprato i giocatori che voleva e lì si è rotto qualcosa. Gattuso? Esprime un altro tipo di calcio, vuole fare un calcio dalle retrovie e salire con la difesa ma non gioca come Sarri che ha un gioco più snello e di personalità".