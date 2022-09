DI MARIA, Salterò gare per l'Argentina? Fake news

Angel Di Maria interviene sul suo profilo Instagram per smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore in merito alla possibilità di saltare l'ultima partita con la Juventus prima del Mondiale per non rischiare di incorrere in un infortunio.

"Di Maria e Paredes chiederanno alla Juventus, tramite lettera ufficiale firmata dall'AFA e dalla Conmebol, di non giocare l'ultima partita prima della sosta (contro la Lazio) per andare in ritiro con l'Argentina prima e non rischiare infortuni dell'ultim'ora". Questo il messaggio di un tifoso condiviso da El Fideo, che ha aggiunto in coda il bollino "fake news".