DI LORENZO, Siamo vicini ai compagni ma non parlo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Luciano Spalletti, c'è stato Giovanni Di Lorenzo nella sala stampa di Wembley alla vigilia di Inghilterra-Italia, sfida valida per le qualificazioni a Euro 2024.

Due giocatori dell'Italia sono tornati a casa, ne avete parlato in squadra? Cosa ne pensi dell'inchiesta?

"Preferisco non parlarne, siamo vicini umanamente ai due compagni e poi ciò che verrà fuori non lo so. Mi limito a dire solo questo".

Spalletti ha cambiato qualcosa rispetto al lavoro che faceva al Napoli? Che impressione ti ha fatto la squadra sabato?

"Ho visto una crescita, stiamo lavorando tanto. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, il tempo non è tantissimo ma la cosa principale è che ci sia disponibilità da parte di tutti. Io conosco di più il mister, ma ho visto da parte dei miei compagni voglia di far bene e di iniziare questo nuovo corso. C'è stato un miglioramento da parte di tutti rispetto al primo raduno, domani potremo testare la nostra forza. Il mister l'ho ritrovato uguale, molto carico per questa nuova avventura. Siamo tutti pronti per seguirlo e per fare bene".