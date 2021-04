DI GIORGI, Restyling? Spero Commisso ci pensi

Intervenuta per discutere delle cifre stanziate per il progetto di ritrutturazione dello stadio Artemio Franchi, Rosa Maria Di Giorgi, Capogruppo PD in Commissione Cultura della Camera, ha parlato così: “95 mln per Campo di Marte? Il sindaco si è impegnato a fare una serie di richieste per fondi pubblici. Una era questa: inserire tra le richieste del recovery plan un importo significativo per il Franchi. Questo impianto è stato considerato tra gli attratto culturali del nostro paese. È un passaggio importante, significa che potrà essere ristrutturato, come previsto dall’emendamento sul decreto semplificazioni. Ci saranno inoltre delle altre risorse, per cui il sindaco Nardella si è impegnato, che arriveranno alla città. Inoltre c’è la possibilità di avere un restyling importante per poter rendere la struttura al passo coi tempi. Polemiche per fondi pubblici? Non sono fondi che vanno a togliere risorse al bilancio del Comune di Firenze, ma risorse aggiuntive per le grandi opere, per le quali c’è un investimento dell’unione europea. Alla città non viene tolto nulla. Sono grandi opere per il paese. Concessione 99 anni per la Fiorentina? Non lo so e non rispondo, auspico però che ci sia una valutazione di questa opportunità da parte della Fiorentina, perché le condizioni per far bene ora ci sono. Commisso interessato? Spero che la Fiorentina resti a Campo di Marte, dato il lavoro che abbiamo fatto. C’è una valorizzazione di tutta quell’area. Penso sia abbastanza naturale per la Fiorentina decidere di restare lì. C’è bisogno di un luogo sostenibile per la società, ma una ristrutturazione ben fatta con architetti competenti, può essere un bell’avanzamento rispetto al dibattito dei mesi scorsi. Può essere un punto di svolta importante”.