DI GENNARO, Vlahovic difficile ci ripensi sul rinnovo

Il caso Vlahovic può essere una cartina di tornasole per capire la forza della società viola?

"È una proprietà giovane. Su Vlahovic ha fatto il suo in maniera importante, offrendo quella cifra al ragazzo. È acclarato che non voglia rinnovare, difficile possano esserci dei ripensamenti. Con gli arrivi di gennaio e del giugno prossimo, con un allenatore che ha dato un cambio netto di mentalità. Vlahovic è un giocatore fondamentale, se dovesse andar via si vedrà come agirà la società, ma non è facile trovare un giocatore di quell'età e di quel livello. Andrebbe bene per qualsiasi squadra".