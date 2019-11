DI GENNARO, La Viola mi preoccupa. E su Chiesa...

L'ex calciatore ed opinionista tv Antonio di Gennaro ha detto la sua a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sulla Fiorentina e su Chiesa: "Mi preoccupa tanto la Fiorentina, a Cagliari ci può stare un blackout, visto cosa sta facendo la squadra, ma la sconfitta di Verona è qualcosa di preoccupante. Può esserci anche un caso Chiesa. In Nazionale ha fatto una grande partita e ieri non se l'e sentita di giocare. Per me stride la cosa. In una settimana non può aver perso lo smalto visto a Palermo. Se c'è anche questo problema, la situazione è ancor più preoccupante. E' una squadra che va piano".