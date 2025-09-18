Di Francesco teme i piazzati del Cagliari: "Con la Fiorentina pareggiò su punizione"

Alla vigilia della gara col Cagliari, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa sottolineando l'importante delle palle inattive nell'affrontare i sardi, portando ad esempio anche la prima giornata di campionato in cui la squadra di Pisacane pareggiò all'ultimo secondo contro la Fiorentina: "Torno sull'importanza dei calci piazzati: il Cagliari come ha pareggiato con la Fiorentina? Calcio di punizione laterale. Come è andato in vantaggio col Parma? Calcio d'angolo, rimessa e gol di Mina: sono 4 punti. Questi sono i particolari che dobbiamo curare, il messaggio deve arrivare ai miei".