DI FRANCESCO, Sottil? Ci vorrà un po' per ambientarsi

Dopo il pareggio per 2-2 in amichevole contro la Roma, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul reparto offensivo: "Mi pare che abbiamo costruito diverse occasioni, gli attaccanti si sono divertiti. Nandez aveva già giocato nel tridente in passato, per cui può essere un'ipotesi anche considerato che Sottil è appena arrivato e quindi gli ci vorrà un po' per capire certi meccanismi ed entrare nel mio ordine di idee. Però credo che in generale abbiamo fatto bene anche in fase offensiva".