Di Francesco poteva allenare la Fiorentina: "Corvino mi voleva e me lo rinfaccia ancora"

vedi letture

Eusebio Di Francesco torna a parlare del suo passato e di quando fu vicino a sedersi sulla panchina viola. Il tecnico del Lecce, intervistato da SkySport, parlando tra le altre cose del suo rapporto con l'ex direttore viola Pantaleo Corvino, ha raccontato di quando quest'ultimo, adesso uomo mercato dei Salentini, voleva portarlo a Firenze per allenare la Fiorentina: "Con Corvino ci siamo conosciuti tanti anni fa, mi voleva portare alla Fiorentina e me lo ricorda sempre. Me lo rinfaccia anche un pochino.

Con lui il rapporto è schietto e sincero, ci diciamo quello che pensiamo. Fa attenzione ai particolari e questo mi piace. Quando ho allenato il Lecce la prima volta si respirava un'aria totalmente diversa, c'era una società che voleva vendere".