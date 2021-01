DI FRANCESCO, Ho voluto fortemente Duncan

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha parlato anche della sessione invernale di calciomercato nella conferenza stampa alla vigilia del big match col Milan: "Duncan è un giocatore voluto fortemente da me, soprattutto per giocare in un certo modo. È ovvio che se ci fosse la possibilità di fare altro, sicuramente la società lo farà. Non è questo il caso di fare annunci, ma sicuramente ci sarà anche mercato in uscita oltre che in entrata, dato che fa parte del gioco", le parole del tecnico rossoblù dopo l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Alfred Ducan dalla Fiorentina.