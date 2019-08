DI CHIARA, Manca colpo di livello: l'hanno promesso

L'ex giocatore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, ha parlato della squadra viola. Ecco quanto detto: "Mi aspetto che si faccia meglio dello scorso anno, ma non è difficile (ride, ndr). Mi aspetto che sia riportato entusiasmo e devo ammettere che Commisso sotto il punto di vista della comunicazione sta lavorando molto bene. Sono già stati fatti alcuni acquisti, prima del 10 agosto, data fatidica che aveva indicato Pradè per i colpi in entrata. Sono arrivati quattro giocatori importanti che possono stare in una rosa di livello come quella della Fiorentina, ora manca un colpo, l'hanno promesso. Se ciò avvenisse i viola potrebbero dire la sua per il discorso Europa".