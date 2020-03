DI CHIARA, Con la Juve mi sono rifatto nel '94

L'ex viola Alberto Di Chiara - che oggi compie 56 anni - ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera e ha detto la sua sul momento dell'Italia e del calcio italiano: "Momenti migliori? L'esordio nella Roma a 16 anni, ma anche le coppa conquistate col Parma. Non mi dimentico la promozione Lecce, la finale europea con la Fiorentina nel 1990 e la Nazionale. La finale Uefa del 1990 persa con la Juventus? Mi sono rifatto nel 1994".

Il momento?

"Il sorriso non ci deve mai abbandonare. Siamo nella fase cruciale, speriamo sia anche quella discendente che ci porte ad una lenta e graduale normalità. Non possiamo stare chiusi in casa a tempo indeterminato. Le certezze arrivano solo dall'evoluzione di questo virus, sono sicuro che gli operatori sanitari saranno capaci di vincere questa dolorosa battaglia. Lo Stato deve essere presente a sostegno di chi è più in difficoltà".

La Serie A?

"E' un problema secondario, marginale, ma fa comunque parte della nostra vita perché è sempre stato specchio della nostra realtà in Italia. Spero che riparta il prima possibile ma servono certezza concrete, altrimenti meglio rimandare".