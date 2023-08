DI CHIARA, Castro? Italiano ha dato l'ok alla cessione

FirenzeViola.it

Alberto Di Chiara, ex calciatore, a "Calciomercato e Ritiri", trasmissione di TMW Radio, ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la vendita di Castrovilli: "E' molto difficile giudicare la sua situazione. C'è stata anche una valutazione generale del club, a meno che non ci siano dubbi a livello tecnico. Io credo che Italiano abbia dato l'ok a questa operazione, ma forse c'erano dei dubbi che hanno condizionato questo affare. Era quasi in scadenza e con i prezzi che corrono credo possa essere anche stata una cifra bassa. Si è rafforzata la mediana ma manca ancora qualcosa dietro e davanti, mancano ancora degli elementi per completare la rosa.

Era di prospettiva Castrovilli, ma bisogna capire cosa ne pensava il tecnico e lo staff medico. Cabral e Jovic devono rimanere? Da quello che ho capito, mister Italiano ha fatto dichiarazioni pro-Jovic, sulla carta sembra più intenzionato a vendere Cabral. L'acquisto di un altro centravanti può essere la discriminante, se non è una vera punta allora possono rimanere entrambi. Forse serve una seconda punta".