Di Chiara: "C'è un problema nel nostro mercato. La prova? Vlahovic"

Ieri alle 22:20News
di Redazione FV

Ospite di Maracana, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, Alberto Di Chiara ha parlato del prossimo campionato ma anche del rapporto tra società e calciatori anche alla luce delle recenti polemiche per il caso che ha riguardato Ademola Lookman:

C’è un problema di ingaggi e di rapporti tra società e giocatori?
“Una società non può stare sempre sotto ricatto, se giochi bene devo alzarti automaticamente l’ingaggio. È giusto che entri in vigore anche la regola della riduzione del 25% dell’ingaggio in caso di retrocessione. Si passa da un ricatto all’altro come nel caso Donnarumma, io non rinnovo e allora ti lascio un anno in tribuna. Ci sono delle sopravvalutazioni degli ingaggi che è evidente, come dimostra Vlahovic che ha giocato un anno e mezzo ad alto livello ed è stato pagato una cifra esorbitante. C’è una sproporzione totale”.

Chi può essere la principale candidata a far bene?
“È difficile fare delle previsioni oltre al Napoli, a prescindere dall’infortunio di Lukaku che condizionerà. Il Milan mi sembra una squadra che possa dare fastidio insieme all’Inter, le altre sono tutte scommesse che andranno giudicate a fino mercato e quando poi carbureranno. In casa Roma bisognerà vedere come si calerà Gasperini nell’ambiente che non è l’Atalanta. Si può riproporre quanto successo a Nevio Scala, che fece fatica a trovare un ambiente come Parma. Senza dubbio qualche difficoltà si può trovare, lavorare a Bergamo non è come lavorare a Roma. È normale che ci siano cose da plasmare e adattare, prima le partite te le risolvevano i fuoriclasse ora devi trovare la quadratura del cerchio da subito”.