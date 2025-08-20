Di Chiara: "C'è un problema nel nostro mercato. La prova? Vlahovic"

Ospite di Maracana, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio, Alberto Di Chiara ha parlato del prossimo campionato ma anche del rapporto tra società e calciatori anche alla luce delle recenti polemiche per il caso che ha riguardato Ademola Lookman:

C’è un problema di ingaggi e di rapporti tra società e giocatori?

“Una società non può stare sempre sotto ricatto, se giochi bene devo alzarti automaticamente l’ingaggio. È giusto che entri in vigore anche la regola della riduzione del 25% dell’ingaggio in caso di retrocessione. Si passa da un ricatto all’altro come nel caso Donnarumma, io non rinnovo e allora ti lascio un anno in tribuna. Ci sono delle sopravvalutazioni degli ingaggi che è evidente, come dimostra Vlahovic che ha giocato un anno e mezzo ad alto livello ed è stato pagato una cifra esorbitante. C’è una sproporzione totale”.

Chi può essere la principale candidata a far bene?

“È difficile fare delle previsioni oltre al Napoli, a prescindere dall’infortunio di Lukaku che condizionerà. Il Milan mi sembra una squadra che possa dare fastidio insieme all’Inter, le altre sono tutte scommesse che andranno giudicate a fino mercato e quando poi carbureranno. In casa Roma bisognerà vedere come si calerà Gasperini nell’ambiente che non è l’Atalanta. Si può riproporre quanto successo a Nevio Scala, che fece fatica a trovare un ambiente come Parma. Senza dubbio qualche difficoltà si può trovare, lavorare a Bergamo non è come lavorare a Roma. È normale che ci siano cose da plasmare e adattare, prima le partite te le risolvevano i fuoriclasse ora devi trovare la quadratura del cerchio da subito”.