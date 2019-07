DI CHIARA, Biraghi resta il titolare a sinistra. Terzic...

Alberto Di Chiara, ex difensore della Fiorentina, si è così espresso a proposito della questione terzini sinistri di casa viola: "Biraghi resterà il titolare secondo me. È pur sempre il terzino sinistro maggiormente impiegato da Mancini in Nazionale, questo non va dimenticato. Terzic ha qualità e in America ha mostrato buone cose, anche se deve migliorare in fase difensiva. Ranieri? Mi è piaciuto come centrale difensivo: ha sbagliato sul gol di Seferovic ma in questa fase della stagione può succedere. Ha dimostrato buona personalità, in rosa ci può stare tranquillamente".