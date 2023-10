DG PISA, Insoddisfatti dei risultati ma Aquilani non rischia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con quella di questo pomeriggio contro il Venezia è salito a tre il numero di sconfitte del Pisa nelle ultime cinque giornate di campionato. Un rendimento sul quale si espresso il dg del club toscano Giovanni Corrado. Ecco le sue parole riportate da SestaPorta: “Non possiamo essere soddisfatti né dei risultati, né della classifica, ma siamo consapevoli che la strada è quella giusta. Bisogna lavorare. Voglio rivedere la partita, ma la squadra dopo aver sofferto i primi 15 minuti della ripresa si stava riprendendo. Sono tutti ragazzi che hanno dimostrato in passato di essere fortissimi.

Aquilani non rischia. Quando i risultati non arrivano sarebbe sbagliato se si crede in un progetto credere in un progetto e scaricare una persona. Raramente abbiamo fatto scelte di quel tipo negli anni. E’ successo l’anno scorso perché non c’era serenità e condivisione del progetto a un certo unto, ma oggi siamo tutti sul banco degli imputati e dobbiamo solo lavorare perché la condivisione e la serenità c’è. Sappiamo che dobbiamo lavorare e continueremo a farlo".