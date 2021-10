DESOLATI, DV9? In ACF lo cederei a gennaio perché...

L'ex viola Claudio Desolati ha parlato del caso Vlahovic e di come l'affronterebbe, a Tuttomercatoweb: "Sapevo che sarebbe venuto fuori quando un giocatore non vuole firmare è così... Avrà dietro una squadra di grande valore, perché chi è che non accetta 5 milioni? I giocatori poi oggi vanno anche dove ci sono possibilità di vincere. Il calcio ormai è questo. Fossi la società lo venderei a gennaio. Se resta fino a giugno posso immaginare che per le gare in casa piovano fischi ad ogni errore. Il pubblico di Firenze si sente preso in giro: non puoi dire di voler restare restare e poi accade il contrario. Meglio dire allora che io giocatore mi impegno ma poi se arriva un'altra occasione la prendo in considerazione. L'importante è essere chiari. Vlahovic l'ho visto in calo ultimamente ma è normale, è un fattore psicologico"

E sul percorso della squadra? "Per quanto riguarda invece la squadra l'allenatore è bravo e mi piace. Certo, ci sono state otto gare e otto formazioni diverse. In questo modo è più difficile conoscere il tuo compagno. Il gioco è piacevole ma dispendioso: ripeto, è molto bello veder giocare la squadra, vengono create tante occasioni anche se i gol in rapporto sono pochi. Bisogna anche vedere se a lungo andare sarà possibile reggere certi ritmi".