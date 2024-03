DENIS, L'Atalanta arriva meglio ma non vedo una favorita

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

German Denis, ex attaccante dell'Atalanta che domani affronterà la Fiorentina, ha parlato della sfida: "Non vedo una favorita tra le due anche se l'Atalanta ha giocato benissimo contro lo Sporting giovedì quindi credo che all'appuntamento arrivi al meglio. Se la Fiorentina ha questo gioco consolidato tanto merito va a Vincenzo Italiano, che ha un'idea di gioco e che ammiro tanto come allenatore".

Sugli argentini esclusi da Scaloni Denis ha detto: "Beltran è un giocatore completo, può giocare in diversi ruoli dell'attacco. Lavora molto bene in fase di non possesso e aiuta molto la squadra. Quarta lo seguo dai tempi del River Plate ed è un difensore completo ma grazie alla Fiorentina è migliorato molto anche dal punto di vista tecnico e di impostazione perciò alla Nazionale può essere utile".