DEMICHELIS, Beltran? Non abbiamo bisogno di vendere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di River Plate-Racing de Avellaneda, il tecnico dei Millonarios Martin Demichelis si è soffermato anche sul futuro di Lucas Beltran, centravanti del club du Buenos Aires entrato nel mirino della Fiorentina: "Non abbiamo bisogno di vendere. Ma nel calcio esistono cose che sono inevitabili e che non dipendono da me. Sono sempre in contatto con la dirigenza e sono fiero, da allenatore, di concentrarmi sui nostri giocatori. Molti di loro hanno del potenziale. È stato detto che il ct dell'Italia (Roberto Mancini, ndr) sia interessato a Beltrán e ciò deve riempirci di orgoglio".