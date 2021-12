DELL'OGLIO, DV9 pul arrivare ai livelli di Bati. Castro...

Antonio Dell'Oglio, ex centrocampista di Ascoli e Fiorentina intervistato da TMW, ha prima ricordato Hugo Maradona, fratello di Diego scomparso oggi: "Ho un bel ricordo di lui. Era arrivato con umiltà e voglia di giocare e divertirsi. Lo ricorderò per sempre anche perché quando affrontammo il Napoli fece in modo di farmi avere la maglia del grande Diego. La conservo ancora con cura, ho avuto tante proposte economiche per venderla ma la lascerò come ricordo per i miei nipoti. Hugo era destro, anche lui funambolico e rapido come il fratello ma la grandezza di Diego è stata unica".

Poi ha parlato della Fiorentina: "Non pensavo che Italiano potesse fare così bene - ha detto - ha creato il gruppo e ha dato identità alla squadra. Spero che la squadra continui a migliorare, la Fiorentina può stare nei piani alti, è divertente e tutti si aiutano. Vlahovic è un bomber vero e può fare una carriera favolosa. E' un po' difficile paragonarlo a Batistuta ma può raggiungere quei livelli. Tra i singoli mi è sempre piaciuto Castrovilli che ha avuto negli ultimi tempi un po' di infortuni ma è una pedina importante".