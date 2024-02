DEL RE, Felice dell'apprezzamento di Gravina sul restyling

L'ex assessore Cecilia Del Re ha parlato stamani della questione Franchi a margine di una iniziativa al Tuscany Hall dell’associazione Firenze democratica: “Il restyling dello stadio Artemio Franchi è un momento importante per la città perché è lo stadio di Firenze e quindi il concorso di progettazione è stato un momento importante per prendere una strada. Senza dubbio però occorre maggior dialogo fra il Comune di Firenze, Fiorentina ed il governo perché la strada è stata quella di allocare risorse europee su quello stadio e quindi serve maggiore chiarezza su quali sono i fondi, visto che una parte sono venuti meno, che saranno utilizzati per completare l’intera opera di restyling”.

“Ad oggi è stata data la certezza di un anno di compresenza di lavori e di gioco della Fiorentina - ha aggiunto Del Re - ma sul Padovani mancano ancora delle risorse quindi è un quadro purtroppo ancora indefinito, e questo non fa bene a Firenze, ai tifosi e alla Fiorentina”. Sugli apprezzamenti di Gravina per il progetto ha infine detto: ”Sono molto felice di questo. I fondi del Recovery plan devono accompagnare la transizione ecologica quindi quando ho visto che sarebbero venuti meno i pannelli solari e quindi la possibilità di creare la più grande comunità energetica della città di Firenze dentro l’area di Campo di Marte, sono stata molto preoccupata perché quegli elementi ambientali come il recupero delle acque piovane utili ad irrigare il campo, erano gli elementi che sono stati decisivi per far vincere quel progetto, quindi non vogliamo che sia snaturato”.