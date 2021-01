DE ZERBI, Nella lista della Fiorentina. Con Petrachi...

Il contratto di Roberto De Zerbi con il Sassuolo è in scadenza a fine stagione, ma ci sarà tempo per parlare del futuro, sottolinea Sportitalia. Il tecnico bresciano piace moltissimo a club all'estero ma non solo, perché il suo nome sarebbe in bella evidenza anche nella lista della Fiorentina. Un'idea che potrebbe materializzarsi, ribadisce l'emittente, qualora Petrachi, lo stesso dirigente che aveva provato a convicerlo già a Roma, divenisse il nuovo ds gigliato.