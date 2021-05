DE ZERBI, In settimana incontro con Carnevali

Roberto De Zerbi sembra essere sempre più lontano dal Sassuolo e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'offerta dello Shakhtar Donetsk è un triennale da 3 milioni di euro netti a stagione più uno subito al momento della firma. La prospettiva è quella di giocare per il titolo in Ucraina e di disputare la Champions League con continuità e il tecnico starebbe riflettendo sul da farsi. Il Sassuolo vorrebbe trattenerlo e in questo senso si saprà di più la prossima settimana dopo l'incontro tra l'allenatore e l'amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali. Sullo sfondo restano poi anche le candidature di Fiorentina e Lione.