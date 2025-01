DE SIERVO, Arabia nuovo centro del mondo sportivo

FirenzeViola.it

Nel prepartita di Juventus-Milan, ai microfoni di Mediaset, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato della Supercoppa Italiana, per la seconda volta col format a quattro squadre e per la quinta volta a Riad: "Grande attesa, grande partita e tanti campioni in campo. La Supercoppa è l’occasione per promuovere il nostro calcio, questo è il nuovo centro del mondo dal punto di vista sportivo”.

L’interesse per il calcio sta crescendo qui in Arabia?

“E' un calcio che cresce a livello di club e di strutture, stanno investendo su una nuova generazione di campioni che sarà protagonista al Mondiale. Faccio dei grandi complimenti alle nostre squadre, l'Inter si è già qualificata per la finale, oggi lo stadio è pieno e siamo qua per coccolare questo interesse facendolo crescere ulteriormente”.