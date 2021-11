DE SANTIS, Viola, non farti sfuggire Alvarez. Mayoral...

L'operatore di mercato Lorenzo De Santis ha commentato così due possibili operazioni della Fiorentina, ovvero quelle legate a due attaccanti, Borja Mayoral e Julian Alvarez: "Borja Mayoral è un ottimo profilo per la Fiorentina, sia per quanto dimostrato alla Roma nonostante un minutaggio part-time sia per quanto possa servire alla squadra di Italiano. In più il Real vuole liberarsene e lo potrebbe fare già a gennaio. Ad oggi è la riserva di Shomurodov che è la riserva di Abraham, quindi non ha spazio. Mourinho non lo vede e dopo la parentesi sfortunata di Bodo credo che anche lo stesso giocatore ritenga conclusa la sua esperienza a Roma. Penso che con i cinque cambi potrebbe avere parecchio spazio a Firenze. L'attaccante è forse l'unico ruolo su cui i numeri sono affidabili ed i suoi numeri a Roma sono ottimi. Rispetto a Vlahovic è un attaccante diverso, vede molto la porta ma riesce a servire anche assist. Credo sia uno in grado di arrivare in doppia cifra di gol in un campionato. Certo a livello fisico non è Vlahovic, ma può giocare anche accanto a lui.

Alvarez? Conterà il fattore tempo. Bisogna andare in anticipo, a costo di prenderlo ora e lasciarlo al River Plate fino a giugno. Lo ripeto, per l'interesse mediatico e per le qualità dico che come qualità del giocatore non siamo distanti a quelle di Lautaro Martinez. Io prima di perdere un giocatore così cercherei di andare più incontro possibile al River. Lui essendo legato al River vorrebbe andare via portando soldi al suo club, trovando un'acquirente che non sfrutti troppo la scadenza prossima del contratto ma che si avvicini al valore del giocatore.