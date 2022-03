DE SANTIS, Orellano poco adatto alla Fiorentina

Lorenzo De Santis, operatore di mercato esperto di calcio sudamericano, ha parlato anche dell'interesse viola per l'esterno offensivo del Velez, Luca Orellano: "Ho imparato che in Argentina ci sono giocatori forti ma non adatti all'Europa. Orellano è forte, soprattutto nell'uno contro uno, ma si specchia troppo e difetta in zona gol. Non so se è adatto alla Fiorentina anche perché la società non ti viene incontro sul prezzo perché non ha bisogno di vendere avendo già ceduto un giocatore all'Atalanta. Rientro dei sudamericani e panchina con l'Empoli? Mi aspetto che Gonzalez entri in gara in corsa perché i viaggi minano la lucidità ma anche per prevenire infortuni. Ha segnato un gol e speriamo gli dia la spinta anche per il campionato".