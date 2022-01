DE SANTIS, L'apertura di DV9 ci sta. Su Alvarez...

L'agente e intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato di Fiorentina a partire dalle parole di Vlahovic: "La vicenda Vlahovic ha mostrato tante sfaccettature che va maneggiata con cura soprattutto in tempo di mercato. E' assodato intanto che resti fino a giugno poi si vedrà perché le vittorie aiutano. Nel calcio le situazioni cambiano velocemente, intanto prendiamoci quello che c'è nel presente di buono. Se può aver cambiato idea? Io credo che rispetto alle dichiarazioni di chiusura iniziali ci sono dichiarazioni di aperura, frutto di riflessioni grazie ad una classifica diversa e un entusiasmo diverso in città. Fare una seconda parte di stagione come la prima aumenta le speranze di far dire a Vlahovic anche in vista dei Mondiali invernali "perché non restare?". Julian Alvarez? Era un giocatore che era accreditato per venire in Italia fino a un mese fa, tra Juve, Inter e Milan. Oggi la squadra più vicina può essere il Manchester. L'agente Hidalgo è in Europa e il River rimane sulle sue posizioni della clausola. Il giocatore avrebbe espresso la preferenza di essere trasferito già ora a gennaio. Ma c'è da capire cosa ha in testa la Fiorentina. Un altro attaccante importante se non ora a giugno dovrà farlo. Intanto ha messo a posto il discorso esterni ma ora deve decidere se prendere un attaccante tampone per sei mesi o anticipare l'investimento per il futuro"